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Bakan Albayrak Bakü'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

Bakan Albayrak Baküde

Azerbaycan Cumhurbaşkanı , Bakü Haydar Aliyev Merkezi'ndeki kabulde Türkiye'nin Danışma Kurulunda yüksek düzeyde temsil edilmesinin önemini vurguladı.

Toplantıya katıldığı için Albayrak'a teşekkür eden Aliyev, toplantının geleceğe yönelik planların başarıyla uygulanmasına önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

"TÜRK HALKI İRADESİNİ ORTAYA KOYACAK"
Türkiye'de yapılacak referandumda değinen Aliyev, "Referandumun çok iyi geçeceğinden eminim. Türk halkı, iradesini ortaya koyacak ve bundan sonra Türkiye'nin hayatında yeni ve daha istikrarlı bir dönem başlayacak."dedi.

Albayrak da Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve eşi Mihriban Aliyeva'nın cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Albayrak, referandumun Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

GÜNEY GAZ KORİDORU MÜZAKERE EDİLDİ
Görüşmede enerji alanındaki iş birliğinin yanı sıra Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Kafkas Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru müzakere edildi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 10:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

esas türk gazı bu bunda acele edin

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.02.2017 10:59
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