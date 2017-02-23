8 yılda 225 bin kişiye iş

10.25 milyar euro yatırımla hayata geçirilen İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) ekonomiye 73 milyarlık katkı sağlayacak, 225 bin kişiye iş yaratacak. Yeni havalimanının ekonomiye katkısını ölçmek için İstanbul Ekonomi ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından etki analiz raporu hazırlandı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, havalimanının sadece inşaatıyla değil, tüm yapısıyla doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye önemli katkıları olduğunu vurguladı.

EKONOMİYE 73 MİLYAR TL

Rapora göre, havalimanı 2025'e kadar 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yaratacağı ilave hane halkı geliri 4.4 milyar dolara kadar çıkabilecek. Ekonomiye katkısı milli gelirin yüzde 4.9'unu (73 milyar TL) bulacak. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, "Bunlar en iyi senaryo olarak ortaya çıkan veriler. Ancak en kötü senaryoda bile, biz buna 'ayrışan dünya senaryosu' dedik, milli gelirin yüzde 4.22 seviyesine gelecek. En kötü senaryoda bile katkısı çok ciddi" dedi.

100 ŞİRKET 350 DESTİNASYON

Rapora göre, havalimanının 100'e yakın havayolu şirketine 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkânı sağlaması bekleniyor. İyimser senaryoya göre 2025 yılı itibarıyla 35.5 milyon iç hatlar, 84.9 milyon dış hatlar olmak üzere toplam 120 milyonu aşan yolcuya hizmet verilmesi öngörülüyor. 2025'te yolcu trafik beklentisi 120 milyon yolcu iken, yolcuların yüzde 69'unun dış hat, yüzde 31'inin ise iç hatlarda seyahat etmesi bekleniyor.



YÜZDE 42'Sİ TAMAMLANDI

Havalimanının inşaatında da yolun yarısı göründü. 23 bin kişinin 3 vardiya çalıştığı havalimanının yüzde 42'si tamamlandı. Bu yıl ağır kış şartları nedeniyle 19 gün tamamen kapatılan inşaatta bu süreyi toparlamak için çalışmalar da hızlandı. Haziranda havalimanı inşaatında 30 bin kişi çalışacak. Bu da 7 bin kişilik ek istihdam anlamına geliyor. 2018'in ilk çeyreğinde birinci faz hizmete girecek.



KAPLADIĞI YER İSTANBUL'UN % 1.4'Ü

Rapora göre diğer havalimanları ile karşılaştırıldığında İstanbul Yeni Havalimanı, milli gelire katkının en çok öne çıktığı Schipol ve Charles de Gaulle'ü geride bırakıyor. Uzmanlar, "Mesela Schipol Havalimanı'nın Amsterdam'da kapladığı alan şehrin yüzde 11'i, İstanbul Yeni Havalimanı ise kentin yüzde 1.4'ünü kaplıyor. Elbette bu bölgede yeni bir ekosistem, sosyal alan ve demografi de oluşturacak" dedi.



KOS'UN YALANI TUTMADI

İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İGA) Kuzey Ormanları Savunması'nın (KOS) "Hollandalı şirket ekosistemi gerekçe gösterip projeden çekildi" yalanı kısa sürdü. Bagaj sistemlerini yapan Hollandalı firma, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. KOS'un algı oluşturmak için sosyal medya ve bazı yayın organlarına yalan beyanlarda bulunması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı da harekete geçirdi. Bakan Arslan, Hollandalı şirketin çalışmalarına hiç durmadaksızın devam ettiğine dikkat çekerek "Projede yer almak için çok sayıda yabancı şirket her gün İGA'nın kapısını çalıyor" dedi.



HAVALİMANININ EKONOMİYE KATKISI



İSTİHDAM

225 BİN KİŞİ



EKONOMİYE KATKI

73 MİLYAR TL



HİZMET VERECEĞİ HAVAYOLU SAYISI

100



DESTİNASYON

350



