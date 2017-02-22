Türkiye'den müthiş bir hamle daha

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığının 6 Temmuz 2013 tarihli olurunun ardından yayınlanması beklenen "teklife çağrı dosyası" ile birlikte başlatılacak ihale süreci sonunda 14,5x114 milimetre çapına kadar hafif ateşli silah, mühimmat ve balistik koruyucu malzemelere ilişkin testleri yapabilen, uluslararası akreditasyona sahip ve sertifika düzenleme yetkisi bulunan milli Balistik Test Merkezi kurulacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde kurulması planlanan test merkezinde, Türk savunma sanayi sektörünce geliştirilen gösteren hafif ateşli silah, mühimmat ve balistik koruyucu malzeme ürünlerinin uluslararası standartlara göre test edilerek sertifikalandırılması sağlanacak.

SİLAH, MÜHİMMAT VE ZIRH TASARIMLARI GELİŞTİRİLECEK

Öte yandan hafif ateşli silah ve balistik koruyucu malzemelere yönelik milli standartların geliştirilmesi için teknik altyapıya kavuşulacak. Test merkezi sayesinde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar ile üniversitelere araştırma ve geliştirme desteği sağlanacak ve bu sayede milli özgün ateşli silah ve mühimmat ile zırh tasarımlarının geliştirilmesi mümkün olacak. Diğer taraftan test merkezinin milli olması, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile stratejik bilgilerin yurt dışına gitmesini de engelleyecek.

Proje ile resmi kurum ve kuruluşlarca alımı yapılacak savunma sanayi ürünlerine ilişkin teknik şartname testlerinin akreditasyona sahip bir laboratuvarda yapılması sağlanacak.

YURT DIŞINA PARA ÖDENMEYECEK VE GELİR SAĞLANACAK

Test merkezinin milli olması sayeside son 10 yıl içerisinde savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaların ABD, Hollanda ve Almanya'daki akredite laboratuvarlarda yaptırdıkları testler için ödenen yaklaşık 133 milyon dolar Türkiye'de kalırken diğer taraftan yurt dışı savunma firmalarından gelecek test talepleri neticesinde milli bütçeye katkı sağlanacak. Test merkezinin kuruluşu için harcanacak bütçenin 5 yıl içerisinde kendisini amorti etmesi öngörülüyor.

Merkezin kurulması ile birlikte uluslararası ateşli silah ve mühimmatların güvenlik standartlarının belirlendiği C.I.P. (Commission Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes a Feu Portatives) normlarının uygulanması için gereken teknik altyapı sağlanarak hukuki altyapı hazırlıkları tamamlanacak.