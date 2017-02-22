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Müşterinin evinde kalıp satışları artıracak

Müşterinin evinde kalıp satışları artıracak
Geçen yılı satın aldığı mağazaların dönüşümü ile geçiren CarrefourSA, 2017'ye yeni yatırım planları ve büyüme stratejileriyle girdi. CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, satışları artırmanın müşteriyi anlamaktan geçtiğini vurguladı. Pilot uygulaması Mart'ta başlayacak proje çerçevesinde müşterilerin evlerine misafir olacaklarını ve orada konaklayacaklarını dile getiren Ergin, "Ben de bizzat bir müşterinin evinde konaklayıp gözlem yapacağım. Tabii bunun karşılığında da hediye çeki vereceğiz" dedi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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