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Mükellefe 3 müjde

sini düzenli ödeyen, er; ta sayılacak ve indirimle birlikte, yeşil pasaport ve faizsiz kredi alacak

Mükellefe 3 müjde
Hükümet ekonomideki gelişmeleri, ihtiyaçları dikkate alarak vergi sisteminde de önemli değişikliklere gidiyor. Vergide kırmızı-yeşil hat uygulaması başlayacak. Risk kriterlerine göre kontrol hattı kurulacak. Mali yeterliliği olan, güvenilir, emniyet ve güvenlik yönünden denetlenebilir olan er ta işlem görecek. Yüzde 5 vergi indiriminin yanı sıra yeşil hatta olan mükellefe yeşil pasaport kolaylığı sağlanacak. Destekler bunla da bitmeyecek. Onaylanmış kişi statü belgesi alan mükellef; KDV iadesi, faizsiz kredi imkanı dahil her türlü kolaylıktan yararlanacak. Geriye dönük inceleme 3 yıla düşerken, pişmanlık ödemesi sistemi başlayacak, tebligat değil davet sistemine geçilecek. Yeşil hattaki mükellefler için bankalarla protokoller imzalanarak sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak. Geriye dönük olarak son 3 yılda mali yükümlülüklerini yerine getirmeyenler kırmızı hatta alınacak.

HAZAL ATEŞ
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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