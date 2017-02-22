Mükellefe 3 müjde

Hükümet ekonomideki gelişmeleri, ihtiyaçları dikkate alarak vergi sisteminde de önemli değişikliklere gidiyor. Vergide kırmızı-yeşil hat uygulaması başlayacak. Risk kriterlerine göre kontrol hattı kurulacak. Mali yeterliliği olan, güvenilir, emniyet ve güvenlik yönünden denetlenebilir olan mükellefler yeşil hatta işlem görecek. Yüzde 5 vergiindiriminin yanı sıra yeşil hatta olan mükellefe yeşilpasaport kolaylığı sağlanacak. Destekler bunla da bitmeyecek. Onaylanmış kişi statü belgesi alan mükellef; KDV iadesi, faizsiz kredi imkanı dahil her türlü kolaylıktan yararlanacak. Geriye dönük inceleme 3yıla düşerken, pişmanlık ödemesi sistemi başlayacak, tebligat değil davet sisteminegeçilecek. Yeşil hattaki mükellefler için bankalarla protokoller imzalanarak sıfırfaizli kredi imkanı sağlanacak. Geriye dönük olarak son 3 yılda mali yükümlülüklerini yerine getirmeyenler kırmızı hattaalınacak.
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