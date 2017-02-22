Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, EPDK'nın kuruluş yıldönümü programında konuştu. Son yıllarda yaşanan küresel krizlere rağmen Türkiye'nin enerji sektöründe büyümeye, kaynak çeşitliliğini, altyapısını, yatırımlarını, yerli ve yenilenebilir kaynaklarını büyütmeye devam ettiğini söyleyen Albayrak, "2016 elektrik üretiminde bizim için bir rekor yılı oldu. Yüzde 49,3 yerli kaynaklardan üretimimizle en yüksek oranı yakaladık" dedi.



Bunun güzel bir başarı olduğunu fakat yetmeyeceğini söyleyen Bakan Albayrak, "Hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içinde yerli kaynakların payını en az üçte iki artırmamız lazım. Bunun için altyapı, yasal düzenleme, teşvik, mevzuat, hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Ne dedik, yerli kömür. En az 5'er bin megawatt. Yerli kömürle ilgili ihale sürecini başlattık. Yakında güneş, peşine rüzgar takip edecek, biner megawatt'lık kapasiteler. Sadece üretim değil, fabrika yatırımlarıyla, Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye'nin bölgesel oyuncu ve ihraç eden ülkelerden biri olması noktasında da düzenlemeleri hazırlamamız lazım" diye konuştu.



"YERLİ KÖMÜRÜN PAYI İSTEDİĞİMİZ DÜZEYDE DEĞİL, ARTIRMAMIZ LAZIM"

"Her konuşana konuşursak işimizi yapamayız" diyen Albayrak, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklar açısından Avrupa ile kıyaslanmasına yönelik, şunları söyledi:



"Türkiye bugün Avrupa ortalamasının çok daha üzerinde bir yenilenebilir kaynak kapasitesiyle elektriğini üreten ülke. Avrupa'da 28-29'lar, Türkiye'de 35'leri gördük. Daha da artıracağız inşallah.



Bütün Avrupa elektrik üretimini güneşten yapıyormuş, yüzde 3. Nükleer dünyada yok, Avrupa'da yüzde 20'lerde. Nükleeri de yapacağız, yerli kömürü de yapacağız. Yerli kömürün payı istediğimiz düzeyde değil, artırmamız lazım. Yüzde 12'den yüzde 16'nın üzerine çıkardık daha da yükseltmeliyiz."



"REFERANDUMDAN SONRAKİ SÜREÇTE TÜRK SİYASETİNDE BİR DÖNÜŞÜM OLACAKTIR"

Yılda 50 milyar dolar dışarıya veren Türkiye'nin daha az vermeye başlamasının birilerini üzeceğini söyleyen Albayrak, "Görüyoruz yıllardır. Arkasında malum ülkelerin olduğu terör örgütleri üzerinden, PKK'sı FETÖ'sü. Gezi'den beri yaşamıyor muyuz? Ciddiye almıyoruz, almayacağız. Yıllardır aynı yemeği pişiriyorlar. Aynı yemeği pişirirsen, aynı oyu alırsın, aynı siyaseten yok olmaya mahkum olursun gün gelir seni halk kazıyarak tasfiye eder. Zannediyorum referandumdan sonraki süreçte Türk siyasetinde bir dönüşüm olacaktır. Bu hezeyanlarla terör örgütünün söylemciliğine yeltenenler Türk siyasetinde yok olmaya yüz tutacaklardır. Lafa bakacağız, söylenene bakacağız, işimize bakacağız" diye konuştu.