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450 TL formülü

17 banka ödemelerine Mart’ta başlıyor. 450 liraya varan ödemeleri almak için dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte promosyon alma formülü.

Emekliye martta ödeme!
Yaklaşık 11.5 milyon ye ödemeleri Mart'ta başlıyor. Emekliler, SGK ile protokol imzalayan 17 banka arasından seçimini yapacak, ına göre 450 liraya varan promosyonunu alacak. İşte promosyon rehberi:
● Emekliler promosyon veren bankalar arasından seçimini yapacak.
● Bankaya başvuru sırasında istenen tek belge, nüfus kağıdı.
● Seçilen bankadan promosyon ödemesini alabilmek için 3 şart var. Bunlardan ilki, sözleşme imzalayarak maaşını 3 yıl boyunca başka bankaya taşımayacağını garanti etmek. İkinci şart, en az 2 fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi. Üçüncü şart ise, kredili bir ürün kullanılması. Bazı bankalar bu şart yerine bankada mevduat hesabı olmasını yeterli bulacağını açıkladı.
● 3 yıllık dönem için promosyon tutarı toplu olarak ve peşin ödenecek.
● 3 yıllık promosyon tutarı; maaşı bin liranın altında olanlar için 300, maaşı bin-2 bin lira arasında olanlar için 375, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlar için ise 450 lira. Promosyon protokolüne imza atan hiçbir banka bu tutarların altında ödeme alamayacak. İsteyen banka, daha yüksek tutar vaad edebilecek.
● Ödemeler Mart-Nisan-Mayıs aylarında yapılacak. Emekliler belirlenecek ödeme takvimine göre promosyonlarını alacak.

EMEKLİLERE PROMOSYON REHBERİ
Emekliler önümüzdeki aydan itibaren promosyonlarını seçtikleri bankadan almaya başlayacak.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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