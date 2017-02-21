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Teyzeye-halaya da ödeme

Teyzeye-halaya yeğen maaşı
Torun bakan büyükannelere projesinde başvurular dün sona erdi. 10 ilde 6 bin aile ile yapılacak pilot uygulama için rekor sayıda başvuru yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Yoğun talep oldu. Yaklaşık 105 bin başvuru var. 27 bin 30'u bizim şartlarımıza uygun. Dünyaya örnek bir proje olsun istiyoruz" açıklamasını yaptı. Başvuru süresinin tamamlanmasıyla çalışmalar hızlandırıldı. Ay sonuna kadar büyükanne maaşı verilecek aileler belirlenecek ve listeler kamuoyuna duyurulacak. Mart başında da uygulama başlayacak. Torun bakan büyükannelere 425 lira maaş getiren uygulama, başarılı olursa yaygınlaştırılacak. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uygulamayı takip edecek. Maaş uygulaması, sadece büyükannelerle sınırlı olmayacak. Projenin kapsamına teyze ve halaların da eklenmesi bekleniyor. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, bu konuda, "Pilot uygulamayı izleyip göreceğiz. Önce büyükanne üzerinden gidiyoruz. İleride teyze, dede ve diğer seçeneklere de bakılabilir" açıklamasını yapmıştı.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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