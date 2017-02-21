Teyzeye-halaya da ödeme

Torun bakan büyükannelere maaş projesinde başvurular dün sona erdi. 10 ilde 6 bin aile ile yapılacak pilot uygulama için rekor sayıda başvuru yapıldı. Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı MehmetMüezzinoğlu, "Yoğun talep oldu. Yaklaşık 105 bin başvuru var. 27 bin 30'u bizim şartlarımıza uygun. Dünyaya örnek bir proje olsun istiyoruz" açıklamasını yaptı. Başvuru süresinin tamamlanmasıyla çalışmalar hızlandırıldı. Ay sonuna kadar büyükannemaaşı verilecek aileler belirlenecek ve listeler kamuoyuna duyurulacak. Martbaşında da uygulama başlayacak. Torun bakan büyükannelere 425 lira maaş getiren uygulama, başarılı olursa yaygınlaştırılacak. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uygulamayı takip edecek. Maaş uygulaması, sadece büyükannelerle sınırlı olmayacak. Projenin kapsamına teyze ve halalarında eklenmesi bekleniyor. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, bu konuda, "Pilot uygulamayı izleyip göreceğiz. Önce büyükanne üzerinden gidiyoruz. İleride teyze, dede ve diğerseçeneklere de bakılabilir" açıklamasını yapmıştı.
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