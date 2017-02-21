Çalışan memura yüksek maaş

Yeni dönemde kamu kurumlarında garantili iş dönemi yerine, 8 başlıkta 5 yıllık karneye dayalı esnek bir yapı geliyor. Kamu personel reformu ile yöneticiler de dahil tüm memurlar için performans değerlendirmesi yapılacak. Memura hem hizmet alan vatandaş hem de amirleri not verecek.



TAŞERON TAMAM

Kamu çalışanı reformuna ilişkin çalıştayların sürdüğünü belirten Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Referandumdan sonra gündeme alacağız. Kamuda bütüncül bir düzenleme yapabilirsek, taşeronları bunun içinde çözeceğiz. Kamu çalışanları zaten yamalı bohça gibi. 657, sözleşmeliler, kısa süreli sözleşmeliler, mevsimlik işçiler, 4A, 4B, 4C. Bunlara statü koyacağız, buna göre yeni bir format çıkacak. Düzenleme çalıştaylarda netleşecek" dedi. Müezzinoğlu, 657 sayılı Kanun kapsamında iş güvencesinin tapulu mal gibi olmasının yanlış olduğunu ifade etti.



ÖDEMELERE DÜZEN

Yeni dönemde, kamu kurumlarının tamamında sicil değil, performans kriterleri uygulanacak. 5 ayrı devlet personel rejimi tek bir yasa altında toplanırken, ödeme çeşitleri de yeniden tanımlanacak. Ödemelerin; temel ücret, hizmet farkı, ek ödenek, ders ücreti, vekalet ücreti, performans gibi belli başlıklar halinde sıralanması hedefleniyor.



Hazal ATEŞ