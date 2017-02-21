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Bakan Akdağ müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Akdağ, 16 bin 500 sağlık çalışanı alınacağını açıkladı...

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  • 21 Şubat 2017, Salı 18:52
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