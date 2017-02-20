Torun maaşında son viraj

3 yaşın altındaki torunlarına bakan büyükannelere maaş ödenmesi için son viraja girildi. 10 ilde 6 bin aileyle yapılacak pilot uygulama için başvuru süresi bugün akşam sona erecek. Rekor başvurunun olduğu projede, ayın 25'ine kadar aileler belirlenecek, 28'ine kadar ilan edilecek, 1 Mart'ta da uygulama başlayacak. Seçilen aileler 12 ay boyunca 425 lira maaş alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükanne projesinde bugün akşama kadar başvuruları alacaklarını belirterek, "Perşembe günü müracaatları dondurduk. Beklediğimiz rakam 6 bin, yapılan müracaat 65 bin, hak eden 20 binin üzerinde. Dolayısıyla 'donduralım' dedik. Ancak haksızlık olmasın diye süreyi uzattık. Bugün akşama kadar müracaatları alacağız" ifadesini kullandı.



AİLE BAKANLIĞI İZLEYECEK

Ardından da listeleri oluşturacaklarını kaydeden Müezzinoğlu, "Ayın 25'ine kadar listeleri oluşturacağız, hak edenlerin listesini 10 ile dağıtacağız. 28'ine kadar ilan edeceğiz, 1 Mart itibariyle anne tam zamanlı çalışmaya devam edecek. Büyükanneye de biz sistemi kurgulayacağız" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu aileleri takip edeceğini anlatan Müezzinoğlu, "3 aylık, 6 aylık raporlardan sonra bu projenin var ise zayıf yönlerini göreceğiz. Hükümet politikasına dönüştürebilir miyiz onu göreceğiz. Milli bir proje olacak" şeklinde konuştu.