Teknolojiye 1 yılda 50 milyar yatırdık

Türkiye'de tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 11.2 büyüyerek 47.2milyar liralık ciroya ulaştı. GfK'nın araştırmasına göre, ciroda pozitif yönde büyüyen sektörler sırasıyla küçük ev aletleri tüketici elektroniği, telekomünikasyon ve büyük beyaz eşya olurken, ofis ekipmanları ve sarf malzemeleri, bilgi teknolojileri ile görüntüleme sektörleri daraldı. Telekomünikasyon sektörünün cirosu yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.8 artışla 5milyar lira oldu.
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