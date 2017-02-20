Yol Durumu
  1. Hileci yandı!
  2. Balkan Türkleri’ne sağlık desteği

Sözleşmeliye müjdesi

Sözleşmeliye izin müjdesi
KİT'lerdeki in kullanılmayan yıllık lerinin ertesi yıla devri konusu çözülüyor. Konu, Meclis'e taşındı. Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre; KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin lerinin ertesi yıla devri konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na iletildi. Önergeye göre, bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, müteakip sözleşme döneminde kullanılabilecek. Son toplu sözleşmede, bu konuda çalışma yapılması kararlaştırılmıştı.
Etiketler: , ,
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar