Sözleşmeliye izin müjdesi

KİT'lerdeki sözleşmeli personelin kullanılmayan yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusu çözülüyor. Konu, Meclis'e taşındı. Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre; KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusu Plan ve Bütçe KomisyonuBaşkanlığı'na iletildi. Önergeye göre, bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, müteakip sözleşme döneminde kullanılabilecek. Son toplu sözleşmede, bu konuda çalışma yapılması kararlaştırılmıştı.
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