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17 bankaya ulaştı

Promosyon 17 bankaya ulaştı
Bakan Müezzinoğlu, 11.5 milyon emeklinin Mart, Nisan, Mayıs aylarında mutlaka larını alacağını söyledi. Emeklilerin bankalarıyla görüşme aşamasında olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "16 banka, PTT. Yanılmıyorsam bir banka daha dahil oldu. 5 milyarlık bir para şu 3 ayın içinde emeklimize verilecek" dedi. Müezzinoğlu, şöyle devam etti; "2002 yılında bütün emeklilerimize verdiğimiz rakam 38.5 milyar. Bugün verdiğimiz ise 185 milyar, bu yıl 205 milyar olacak. 38 milyardan 205 milyara çıkartmışız. Reel büyümenin çok üzerinde verdik. Helal hoş olsun, inşallah onların her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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