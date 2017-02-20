Promosyon 17 bankaya ulaştı

Bakan Müezzinoğlu,11.5 milyon emeklinin Mart,Nisan, Mayıs aylarında mutlakapromosyonlarını alacağınısöyledi. Emeklilerin bankalarıylagörüşme aşamasında olduğunuifade eden Müezzinoğlu, "16banka, PTT. Yanılmıyorsambir banka daha dahil oldu. 5milyarlık bir para şu 3 ayıniçinde emeklimize verilecek"dedi. Müezzinoğlu, şöyledevam etti; "2002 yılında bütünemeklilerimize verdiğimiz rakam38.5 milyar. Bugün verdiğimizise 185 milyar, bu yıl 205 milyarolacak. 38 milyardan 205milyara çıkartmışız. Reelbüyümenin çoküzerindeverdik. Helalhoş olsun,inşallahonlarınher zamanyanlarındaolmayadevamedeceğiz."
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