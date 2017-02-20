Hileci yandı!

Taklit ve tağşiş cezalarında mevzuat değiştiriliyor. Etten süte, baldan baharata, çikolatadan kahveye birçok ürünün taklidini yaparak halk sağlığıyla oynayan firmalara yeni yaptırımlar uygulanacak. Caydırıcılığı artırmak için mevzuat değişikliğine hazırlanan Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığı; kanun gereği 15bin 466 lira olan idari para cezasını artıracak. Bu ürünleri piyasaya sürenlerin belirli bir süre faaliyetten men edilmesi de planlanıyor. Ayrıca hileli ürünler üreten firmaların haksız yolla elde ettikleri gelirlerin Hazine'ye irat (gelir) olarak kaydedilmesi sağlanacak. Bakanlık, 2016'da yaklaşık 890 bin denetim gerçekleştirirken, bu denetimlerde 14 bin 68 adet idari para cezası uyguladı. 99 firma hakkında suç duyurusunda bulunan Bakanlık, geçtiğimiz yıl 292 firmanın 505 ürünündetaklit-tağşiş yapıldığını kamuoyuna duyurdu.
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