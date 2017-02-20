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Gençler model uçak tasarlayacak

Gençler model uçak tasarlayacak
Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanını inşa eden İGA'nın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İTÜ ile beraber düzenlediği 'İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması' başvuruları bugün başlıyor. Öğrenciler, 10 Mart'a kadar www.com üzerinden başvuru yapabilecek. Belirlenen 40 öğrenci 3 hafta sonu eğitimlere katılacak. Değerlendirme sınavını geçen 20 öğrenci, 5 hafta sonu sürecek bir pratik eğitimden geçecek. 14 Mayıs'ta yapılacak finalde ise öğrenciler yaptıkları model uçakları jüriye sunacak.
Etiketler:
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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