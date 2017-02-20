Denizaltında tatil!

Dünyanın 7'nci, Türkiye'nin ilk turistikdenizaltısı Antalya'da hizmete giriyor. 20metre uzunluğunda, 4 metre eninde, 6.5 metreyüksekliğinde ve 106 ton ağırlığında olan denizaltı,46 kişilik. Nemo Primero ismi verilen denizaltı, 1Nisan itibariyle Sıçan Adası yakınlarında dalışlarabaşlayacak. 110 metreye kadar batabilen denizaltı,70-80 metre aralıklarında hizmet verecek.Denizaltı, dün deneme dalışını yaptı. IHS ve TouristflyYönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit,yılda toplam 70 bin turist ağırlamayı planladıklarınıifade ederek, "Nisan 1 gibi başlayacak. Ekim ayısonu ya da Kasım ayı ortasına kadar devamedecek. Normal sezonumuz Şubat 15'te başlayacak.Bir turun tamamı 1 saat 15 dakika olacak. Ücreti iseaşağı yukarı 200 lira civarında olacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.