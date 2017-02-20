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nda tatil!

Türkiye’nin ilk turistik sı, deneme dalışını yaptı, 1 Nisan’dan itibaren de hizmete başlayacak. 1 saat 15 dakikalık turlara 200 lira civarında ödeme yapılacak

Denizaltında tatil!
Dünyanın 7'nci, Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı Antalya'da hizmete giriyor. 20 metre uzunluğunda, 4 metre eninde, 6.5 metre yüksekliğinde ve 106 ton ağırlığında olan , 46 kişilik. Nemo Primero ismi verilen denizaltı, 1 Nisan itibariyle Sıçan Adası yakınlarında dalışlara başlayacak. 110 metreye kadar batabilen denizaltı, 70-80 metre aralıklarında hizmet verecek. Denizaltı, dün deneme dalışını yaptı. IHS ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit, yılda toplam 70 bin turist ağırlamayı planladıklarını ifade ederek, "Nisan 1 gibi başlayacak. Ekim ayı sonu ya da Kasım ayı ortasına kadar devam edecek. Normal sezonumuz Şubat 15'te başlayacak. Bir turun tamamı 1 saat 15 dakika olacak. Ücreti ise aşağı yukarı 200 lira civarında olacak" dedi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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