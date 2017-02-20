700 bekçi aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 700 çarşı ve mahalle bekçisi (ÇMB) alımı için başvurular başladı. İstanbul'un 39 ilçesinde görevlendirilmek üzere alımı yapılacak olan ÇMB adaylarının yazılı ve sözlü sınava katılacakları, bu sınavlarda başarılı olan ve sağlık koşulları elverişli olanların göreve başlayacakları bildirildi. Başvuru yapan adayların lise ve dengi okul mezunu olmaları, son 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmeleri, askerliklerini yapmış olmaları, 30 yaşından gün almamış olmaları isteniyor. Adayların, 24 Şubat'a kadar İstanbul'daki ilçe emniyet müdürlüklerine mesai saatlerinde başvurabilecekleri kaydedildi.