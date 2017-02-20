700 bekçi aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğübünyesinde istihdam edilecek 700 çarşıve mahalle bekçisi (ÇMB) alımı içinbaşvurular başladı. İstanbul'un 39 ilçesindegörevlendirilmek üzere alımı yapılacakolan ÇMB adaylarının yazılı ve sözlüsınava katılacakları, bu sınavlarda başarılıolan ve sağlık koşulları elverişli olanlarıngöreve başlayacakları bildirildi. Başvuruyapan adayların lise ve dengi okul mezunuolmaları, son 1 yıldır İstanbul'da ikametetmeleri, askerliklerini yapmış olmaları, 30yaşından gün almamış olmaları isteniyor.Adayların, 24 Şubat'a kadar İstanbul'dakiilçe emniyet müdürlüklerine mesaisaatlerinde başvurabilecekleri kaydedildi.
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