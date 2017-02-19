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’ta kart dönemi başladı

İSPARK’ta kart dönemi başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu 'a ait otoparklarda artık "İstanbulkart" kullanılabilecek. Sürücüler otoparka girişte İstanbulkart'ı akıllı ödeme cihazlarına ve el terminallerine okutarak ödeme yapabiliyorlar. İSPARK'ın kent genelinde bulunan tüm katlı, açık ve yol üstü otoparklarda artık İstanbulkart ile ödeme yapılabiliyor.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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