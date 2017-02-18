Yabancı plakaya bedava geçiş yok

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile karayollarında yeni bir döneme giriliyor. Ücretli karayollarını bedelsiz kullanan yabancı plakalı araçlar artık ödeme yapmadan ülkeden çıkamayacak. Ücretli karayolundan geçerken belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecekler. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Artık ücret ve cezalarını ödemeyen araçların, ülkeyi terk etmelerine müsaade edilmeyecek" dedi. Kaçak geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretine ilave olarak, bu geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası verilecek.
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