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Ekonomiye güveniyoruz

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar da 4.5G hizmetine kavuşuyor. Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Turkcell arasında imzalanan anlaşmayla, nüfusu 500’ün altındaki bin 799 noktaya yeni baz istasyonu kurulacak.

Ekonomiye güveniyoruz
16 bin çalışanı olan Turkcell Grubu, 2017'de 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyor. Türkiye'ye ve ülke ekonomisine güvenerek yaptıkları yatırımların faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda başarılı sonuçlar elde etmelerini sağladığını aktaran Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, geçen yılbaşında gelirlerinin yüzde 20'sini yatırıma yönlendireceklerini açıkladıklarını, ancak yatırım hedeflerini yıl içinde yukarı revize ettiklerini ve bu oranın yüzde 23'e ulaştığını dile getirdi. Makroekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen hem operasyonel hem finansal açıdan yıl sonu hedeflerine rekorlara imza atarak ulaştıklarını söyleyen Terzioğlu, "2016, özellikle Türkiye'de ekonomi alanındaki türbülanslar düşünüldüğünde kâr etmenin zor olduğu bir yıldı. Bu seneyi 1.4 milyar lira net kârla kapatmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

ENERJİK ADIM ATTI
Öte yandan Turkcell'in bağlı ortaklığı Turktell, elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış alanında faaliyet göstermek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvuracak. Turkcell'in açıklamasında, 2 milyon lira sermayeyle kurulacak söz konusu şirketin, tescil ve ilan işlemlerinin ardından faaliyet izni almak amacıyla EPDK'ya lisans başvurusunda bulunacağı kaydedildi.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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