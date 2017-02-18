Ekonomiye güveniyoruz

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar da 4.5G hizmetine kavuşuyor. Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Turkcell arasında imzalanan anlaşmayla, nüfusu 500’ün altındaki bin 799 noktaya yeni baz istasyonu kurulacak.
16 bin çalışanı olan TurkcellGrubu, 2017'de 250'si geleceğinlider adayı olmak üzere 2 bin300 kişiyi daha istihdam etmeyiplanlıyor. Türkiye'ye ve ülkeekonomisine güvenerek yaptıklarıyatırımların faaliyet gösterdikleritüm alanlarda başarılı sonuçlarelde etmelerini sağladığını aktaranTurkcell Genel Müdürü KaanTerzioğlu, geçen yılbaşındagelirlerinin yüzde 20'sini yatırımayönlendireceklerini açıkladıklarını,ancak yatırım hedeflerini yıl içindeyukarı revize ettiklerini ve bu oranınyüzde 23'e ulaştığını dile getirdi.Makroekonomik ve jeopolitikzorluklara rağmen hem operasyonelhem finansal açıdan yıl sonuhedeflerine rekorlara imza atarakulaştıklarını söyleyen Terzioğlu,"2016, özellikle Türkiye'deekonomi alanındaki türbülanslardüşünüldüğünde kâr etmenin zorolduğu bir yıldı. Bu seneyi 1.4milyar lira net kârla kapatmanıngururunu yaşıyoruz" dedi.
ENERJİK ADIM ATTI
Öte yandan Turkcell'in bağlıortaklığı Turktell, elektrik enerjisiticareti, toptan ve perakendesatış alanında faaliyet göstermekiçin Enerji Piyasası DüzenlemeKurumu'na (EPDK) başvuracak.Turkcell'in açıklamasında, 2milyon lira sermayeyle kurulacaksöz konusu şirketin, tescil ve ilanişlemlerinin ardından faaliyetizni almak amacıyla EPDK'yalisans başvurusunda bulunacağıkaydedildi.
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