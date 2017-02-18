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na yeni süre

Büyükanne maaşına yeni süre
Büyük ilginin olduğu büyükanne projesinde süresi uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyükanne projesi için belirlenen başvuru tarihinin 20 Şubat 2017'ye kadar uzatıldığını duyurdu. 10 ilde 6 bin büyükanneye verilecek maaş için 1 haftada 10 katından fazla başvuru alındı. 65 bin kişi Bakanlık'a başvurusunu yaptı. Torun bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 lira maaş dönemini başlatacak projede başvuru süresi, 20 Şubat günü mesai bitiminde sona erecek. Ardından incelemeler yapılarak 6 bin aile belirlenecek. Mart'tan itibaren de uygulama start alacak. 1 yıl sürecek pilot uygulama başarılı olursa, proje yaygınlaştırılacak. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'daki temasları sırasında, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyoruz. Bin aileyi üstlendiler. İnşallah bu bin ailenin dağılımını da önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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