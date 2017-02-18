Büyükanne maaşına yeni süre

Büyük ilginin olduğu büyükanne projesinde başvuru süresi uzatıldı. Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı, büyükanne projesi için belirlenen başvuru tarihinin 20 Şubat2017'ye kadar uzatıldığını duyurdu. 10 ilde 6 bin büyükanneye verilecek maaş için 1 haftada 10 katından fazla başvuru alındı. 65 bin kişi Bakanlık'a başvurusunu yaptı. Torun bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 liramaaş dönemini başlatacak projede başvuru süresi, 20 Şubat günü mesai bitiminde sona erecek. Ardından incelemeler yapılarak 6 bin aile belirlenecek. Mart'tan itibaren de uygulama start alacak. 1 yıl sürecek pilot uygulama başarılı olursa, proje yaygınlaştırılacak. Çalışma BakanıMehmet Müezzinoğlu, Bursa'daki temasları sırasında, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyoruz. Bin aileyi üstlendiler. İnşallah bu bin ailenin dağılımını da önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.
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