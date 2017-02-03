Altın yükselişe geçti!

İstanbul Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altın ın gram satış fiyatı 146,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 979,00 lira oldu.Dün 145,22 liraya kadar düşen altının gramı, günü 146,15 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla 146,32 lira seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.225,35 dolara kadar yükselirken günü 1.215,94 dolardan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün 1.213,21 dolar seviyelerinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün piyasalar ABD'den açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, "Açıklanacak olan veri küresel piyasalarda doları olumlu yönde desteklerken, altının ons fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.206-1.216 dolar aralığında, gram fiyatında ise 145,50-147,50 lira aralığında işlem gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

ALTIN TÜRLERİ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,10 146,30 Cumhuriyet Ata Lira 964,00 979,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,40 137,40 Lira(Tam) Ziynet 945,00 960,00 Yarım Ziynet 470,00 480,00 Çeyrek Ziynet 235,00 240,00

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: