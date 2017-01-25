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e indirim yapıldı

in litre fiyatı Ankara'da 4,74 liradan 4,67 liraya, İstanbul'da 4,69 liradan 4,62 liraya, İzmir'de 4,71 liradan 4,64 liraya gerileyecek.

Araç sahiplerini sevindiren haber! İndirim yapıldı

in litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,74 liradan 4,67 liraya, İstanbul'da 4,69 liradan 4,62 liraya, İzmir'de 4,71 liradan 4,64 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

En son 13 Ocak Cuma günü benzinin litresine 15, motorine ise 13 kuruş zam gelmişti.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 10:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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kerem şahin kerem şahin

ekonomi çöktü diyenlere inat,herşey düşeceeeek,inşallah.

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cevapla 25.01.2017 17:03
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