Promosyon haftası

Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon son aşamada. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) protokolü hazırladı, iş bankaların imzasına kaldı. İmzalar bu hafta atılacak. Protokole özel bankaların imza atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Özel bankaların imzasıyla birlikte rekabet başlayacak, emekliler tüm bankalardan promosyon alabilecek.
GÖRÜŞMELER TAMAM
Promosyon için kamu bankaları olan Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile anlaşma sağlanmıştı. SGK, bu anlaşmanın ardından özel bankalarla da bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede promosyon ödemesi için 'Hayır' diyen çıkmadı. Özel bankalar, yönetim kurullarında konuyu ele alıp kararını vereceğini SGK'ya iletti. Bu süreç içerisinde SGK, promosyon ödemesine ilişkin protokolü hazırladı. Ardından kurum, bankaları imza için davet etti. Kamu bankalarının protokole imzayı bu hafta atması bekleniyor. 4.2 milyon emekliyemaaş ödemesini yapan özelbankaların tavrı merak ediliyor. Eğer özel bankalar da protokolü imzalarsa, tüm bankalarda promosyon dönemi başlamış olacak. Aksi durumda, promosyon almak isteyen 4.2 milyon emeklinin maaşını kamu bankalarına taşıması durumu ortaya çıkacak. Özel bankalar da promosyon için 'Evet' derse, hem emekli bir şey yapmasına gerek olmadan ek gelire kavuşacak hem de yaşanan rekabet ödemeleri artırabilecek. Maaş pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar, promosyon teklifini artırabilecek. Promosyon anlaşmasıyla 3 yıllık dönem için emeklilere ödenecek en düşük tutarlar belirlenmişti. Buna göre, maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapılacak.
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