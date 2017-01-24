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den korktuk

Lüks taksiden korktuk

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle taksiler yenilendi, duraklar lüks araçlarla doldu ama taksici umduğunu bulamadı. Ticari araçlara tanınan ÖTV muafiyeti sayesinde 240 bin liralık araçları 100 bin liraya alabilen taksiciler, müşteri sıkıntı yaşamaya başladı. Taksi duraklarına dolan sıfır lüks otomobilleri görenler, tarifenin farklı olduğunu zannederek bu araçlardan kaçınmaya başladı. Taksiciler bu durum karşısında şaşkına döndü. Taksi şoförü Mehmet Özer, "Herkes lerdeki tarifeyi pahalı zannediyor. Vatandaş taksimize binmeye çekiniyor. Lüks takside de diğer taksilerde de tarife aynı. 2-3 arkadaş otobüse binerken ödedikleri parayla bizim araçlara binip yolculuk edebilir" dedi. Necmettin Şık da lüks takside farklı tarife olmadığını belirterek, 100 bin liralık arabada 30 bin lira ÖTV kazancı olduğunu söyledi.
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