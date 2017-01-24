İndi-bindi tarifesine itiraz

İstanbul'da taksilere getirilen 8lira 75 kuruşluk indi-bindi ücretinin yankılarısürüyor. Tüketici Birliği Federasyonu(TBF) Mehmet Bülent Deniz, taksimetreayarlama işleminin usule uygunyapılmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Kuyrukta çok fazla taksicinin olmasınedeni ile taksimetre ayarlamasının adetabas mührü bas parayı şeklinde usulüneuygun yapılmadığı şikayeti geldi. Bu konununtakipçisi olacağız. Yeni tarife ile ilgiliyasal sürede iptal davasını açacağız."
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