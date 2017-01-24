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İndi-bindi tarifesine itiraz

İndi-bindi tarifesine itiraz
İstanbul'da taksilere getirilen 8 lira 75 kuruşluk indi-bindi ücretinin yankıları sürüyor. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Mehmet Bülent Deniz, taksimetre ayarlama işleminin usule uygun yapılmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Kuyrukta çok fazla taksicinin olması nedeni ile taksimetre ayarlamasının adeta bas mührü bas parayı şeklinde usulüne uygun yapılmadığı şikayeti geldi. Bu konunun takipçisi olacağız. Yeni tarife ile ilgili yasal sürede iptal davasını açacağız."
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