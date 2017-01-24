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Dünyaya Türk i

Dünyaya Türk kumpiri
Altın Şehir Gıda A.Ş.'ye ait, dünyada 100'ün üzerinde ülkede tescilli olan Mr. Kumpir, İstanbul Ortaköy'de yeni şubesini açtı. Yurt içinde 17, yurt dışında 6 şube ile faaliyet gösteren Mr. Kumpir'in Genel Müdürü Fatih Demir, franchising sistemi ile genişleyen şirketin, önemli lokasyonlarda açacağı noktalarla büyümeye devam edeceğini söyledi. Demir, "Yerli ve yabancı yatırımcılar için girişim fırsatı sunuyoruz. 16 ülkede 'Dünyaya Kumpir Yapmayı Öğretiyoruz' sloganıyla 2006'dan bu yana büyüyoruz" şeklinde konuştu.
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