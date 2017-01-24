Dünyaya Türk kumpiri

Altın Şehir GıdaA.Ş.'ye ait, dünyada100'ün üzerinde ülkedetescilli olan Mr. Kumpir,İstanbul Ortaköy'de yeni şubesiniaçtı. Yurt içinde 17, yurt dışında6 şube ile faaliyet gösteren Mr.Kumpir'in Genel Müdürü FatihDemir, franchising sistemiile genişleyen şirketin,önemli lokasyonlardaaçacağı noktalarlabüyümeye devamedeceğini söyledi.Demir, "Yerli veyabancı yatırımcılariçin girişim fırsatısunuyoruz. 16 ülkede 'DünyayaKumpir Yapmayı Öğretiyoruz'sloganıyla 2006'dan bu yanabüyüyoruz" şeklinde konuştu.
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