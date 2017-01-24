Beş bakanlık personel alacak! İşte gereken şartlar

Bakanlıklarda, toplamda 249 kişiyi memur kadrosundan istihdam edilecek. Devam eden soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan kişilerden oluşan açıklar bu şekilde kapatılacak.
KPSS ŞARTI İSTENMİYOR, LİSE MEZUNU OLMAK YETERLİ
Alım yapılacak bakanlıklardan biri olan Dışişleri Bakanlığı'nda KPSS şartı aranmıyor, fakat çeşitli özel şartları yerine getirmek gerekiyor.
Diğer Bakanlıkların işe alım şartları ise resmi sitelerindeki duyurularda yer alıyor.
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI
Bakanlıkların resmi sitelerinden yapılacka olan başvurular, bugün başladı. Başvuru yapacak kişilerin, Bakanlıkların sitesindeki formları doldurması gerekiyor.
Buna göre İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 25 personel alacak. Son başvuru 27.01.2017
Dışişleri Bakanlığı KPSS şartı aranmadan 60 personel alacak. Son başvuru 20.02.2017
Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 9 personel alacak. Son başvuru 17.02.2017
Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartıyla 135 personel alacak. Son başvuru 6.02.2017
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da KPSS şartıyla 20 personel alacak. Son başvuru 03.02.2017
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kpss ve mezuniyet bence saçmalık. ben bile kenar mahalle çocuğu olmama rağmen pek çok lisans sahibi olan kişilerden çok daha uzman ilk okul terk kişiler tanıyorum. kimisi yazılımcı, kimisi makine tasarımı ve üretimi yapıyor, kimisi mimarlara taş çıkaracak proje ve uygulama yapıyor.. öte yandan bildiğim matematik bölümlerinden mezun olanlar, bilgisayar yüksek mühendisleri var hiçbir iş beceremiyor. Devlet sınav ve diploma olayı yüzünden kaybediyor. hatta tsk'dan emekli bildiğim bir hacı abi var. piri fani şuan. yaşı 80 üzerine. dünya çapında okumadığı sağlık kitabı kalmadı. bütün bitkilerin uzmanı. Şeker hastalığı gibi tedavisi bulunamayan hastalıklara dahi çare bulmuş biri. bütün okuduklarını tatbik ederek çözmüş. pek çok prof dahi ona müracat eder. Adam daha ne kadar yaşar bilinmez. Süper beyinler dolu memleket. Devlet onların peşine düşmeli. üniversiteler ve eğitim sistemi de bu minval üzere güncellenmeli. sınavları geçip diploma almak eğitim değildir.
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