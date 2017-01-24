Bakanlık elektrik kesintilerine savaş açtı

Enerji Bakanlığı, elektrik kesintilerinin minimuma indirilmesi için tüm ekiplerini seferber ederken, kesintiye neden olan kişi ve firmalara da yaptırımlar uyguluyor. Yaşanan olaylara anında müdahale ederek, olayların arka planını detaylı inceleyen bakanlık bazı kesintilerin nedenlerini de ortaya çıkardı. Bir inşaata beton dökmeye çalışan beton atma aracı 154 kV elektrik iletim hattına çarparak iletkeni kopardı ve yaklaşık 40 dakikalık süre boyunca Veliefendi, Yenikapı, Aksaray ve Topkapı bölgelerinin bir kısmında kesintiye neden oldu. İlgili beton şirketi tespit edilerek hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık 16 Kasım'da ise Veliefendi-Yenibosna yeraltı kablosuna bir altyapı yüklenicisi tarafından hasar verildiğini tespit etti. Söz konusu zararı veren firma sorumluğu üstlendi.
KOBLO HIRSIZI YAKALANDI
Ayrıca Kazlıçeşme'de ekipler, elektrik kablolarının hırsızlık amacı ile kesilmeye çalışıldığını tespit etti. Zanlı yanık tedavisi için hastaneye başvurması üzerine tespit edildi.
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