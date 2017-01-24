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1 saatlik nın maliyeti 1 milyar dolar

1 saatlik siber saldırının maliyeti 1 milyar dolar

Türkiye'nin bilişim güvenliği, siber güvenlik alanlarında çalışacak yetişmiş insan gücü ihtiyacı için Bilişim İnovasyon Derneği tarafından Turkcell sponsorluğu ve Mental IK desteği ile gerçekleştirilen 'Cyber Camp 2017 Kış Kampı ( Kampı)', İstanbul'da başladı. Etkinliğin açılışına katılan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Siber savaşlar artık dünyanın her tarafında konvansiyonel silahların da konvansiyonel savaşların da önüne geçmiş durumda" dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da güvenliğin sağlanabilmesi için trilyon harcayan ülkeler bulunduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: "Eylül'de ABD'de 5-6 saatlik bir nın ABD ekonomisine maliyeti 5-6 milyar dolar diyorlar. Yani 1 saatlik bir siber saldırının maliyeti 1 milyar dolar. Bunlar korkunç rakamlar."
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