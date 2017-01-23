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Yeni havalimanı zirveye çıkacak

’nın bayrağı dünyanın en yüksek dağlarında dalgalanacak. Milli dağcı Fındık, tırmanışları ile dev projenin bayrağını 4 dağın zirvesine taşıyacak

Yeni havalimanı zirveye çıkacak
Türkiye'yi sivil havacılığın zirvesine taşımaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı (), milli dağcı ve profesyonel tırmanıcı Tunç Fındık'a 8 bin metre üzeri tırmanışlarında ana sponsor oldu. Fındık, İGA'nın desteği ile dünyadaki 8 bin metreyi aşan 14 adet dağın zirvesine çıkıştan oluşan '14X8000 Tırmanış Projesi' kapsamında 4 zirveye ulaşacak. Bugüne kadar bu 14 dağın 10'una tırmanışını tamamlayan Fındık, kalan Pakistan ve Nepal'deki 4 dağda zirveye Türk ve İGA bayraklarını taşıyacak. Fındık'ın başarılarıyla gururlandıklarını söyleyen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, "Havalimanımız tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılmış en büyük havalimanı olacak. Fındık'ı, dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanan ilk Türk sporcu olma yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. , Mayıs'ta Pakistan'daki 8 bin 47 metrelik Broad Peak'e, Temmuz'da 8 bin 68 metrelik Gasherbrum1'e, Nisan- Mayıs 2018'de Nepal'deki 8 bin 91 metrelik Annapurna'ya, Temmuz 2018'de Pakistan'daki 8 bin 125 metrelik Nanga Parbat'a çırıp proje dahilindeki zirve tırmanışlarını tamamlayacak.

Tunç Fındık, geçen yıl Nepal'de 7 bin 130 metrelik Himlung Himal Dağı'na ulaştı ve buraya İstanbul Yeni Havalimanı'nın bayrağını çıkarttı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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