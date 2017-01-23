Yeni havalimanı zirveye çıkacak

Türkiye'yi sivil havacılığın zirvesine taşımaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı (İGA), milli dağcı ve profesyonel tırmanıcı Tunç Fındık'a 8 bin metre üzeri tırmanışlarında ana sponsor oldu. Fındık, İGA'nın desteği ile dünyadaki 8 bin metreyi aşan 14 adet dağın zirvesine çıkıştan oluşan '14X8000 TırmanışProjesi' kapsamında 4 zirveye ulaşacak. Bugüne kadar bu 14 dağın 10'una tırmanışını tamamlayan Fındık, kalan Pakistan ve Nepal'deki 4dağda zirveye Türk ve İGA bayraklarını taşıyacak. Fındık'ın başarılarıyla gururlandıklarını söyleyen İGA Havalimanıİşletmesi İcra Kurulu BaşkanıHüseyin Keskin, "Havalimanımız tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılmış en büyük havalimanı olacak. Fındık'ı, dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanan ilk Türk sporcu olma yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Tunç Fındık, Mayıs'ta Pakistan'daki 8 bin 47 metrelikBroad Peak'e, Temmuz'da 8 bin68 metrelik Gasherbrum1'e, Nisan- Mayıs 2018'de Nepal'deki 8bin 91 metrelik Annapurna'ya, Temmuz 2018'de Pakistan'daki 8 bin 125 metrelik NangaParbat'a çırıp proje dahilindeki zirve tırmanışlarını tamamlayacak.
Tunç Fındık, geçen yıl Nepal'de 7 bin 130 metrelikHimlung Himal Dağı'na ulaştı ve buraya İstanbulYeni Havalimanı'nın bayrağını çıkarttı.
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