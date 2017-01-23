43 bin TL’lik hesap bile unutuldu

Bireyler ve kuruluşlar, bankalardaki mevduat hesaplarının yanı sıra yatırım hesaplarını da unutuyor. Buna göre yatırım kuruluşları (aracı kurumlar ve bankalar) tarafından Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) yapılan bildirimler çerçevesinde, bu yıl içerisinde 38 bin 19 hesap zaman aşımına uğrayacak. En son talep, işlem veya yazılı talimat tarihi üzerinden 10 yıl geçtiği için zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacakları olanlar arasında siyasi partiler, site yönetimleri, dernekler, okullar, kooperatifler ve festivaller bile bulunuyor. Sermaye Piyasası KuruluBaşkanı Vahdettin Ertaş, bu hesapların toplam büyüklüğünün henüz netleşmediğini söyledi. Ertaş, nakit-TL hesaplar içerisinde en büyük değere sahip hesabın tüzel kişilerde 2 bin 322 lira, gerçek kişilerde ise 43 bin 577lira olduğunun altını çizdi.
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