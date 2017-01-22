THY’nin yeni yüzü

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip olan Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni tanıtım yüzü, Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman oldu. THY'nin, aynı zamanda pilot olan Morgan Freeman ile Los Angeles'ta çekilecek reklam filminin 5 Şubat tarihinde Ulusal Futbol Ligi final karşılaşması 'Süper Bowl'da yayımlanacağı belirtildi. Geçen yıl Batman vs. Superman reklam kampanyasıyla dünyanın dev markalarının da yer aldığı Super Bowl'da ilk Türk markası olarak sahneye çıkan THY, ABD nüfusunun yüzde 35'ine ulaşmıştı.
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