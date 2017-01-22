Telekom sektörü mali destek istedi

Tüm Telekomünikasyon İş İnsanları Derneği (TÜTED) Başkanı Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu, "Telekomünikasyon sektörünün gelişimi ve yatırımların sürekliliğinin sağlanması için mali yükümlülükler sadeleştirilerek hafifletilmeli, hazine payı ve ÖİVmatrahlarındaki belirsizlikler gibi ihtilaflı konuların barışçıl yollarla çözümü için büyük adımlar atılmalı; telekom sektöründeki mali yükümlülükler hafifletilmeli" dedi. Vergi ve benzeri mali yükümlükler konusunda sektörde yaşanan en büyük sorunlardan birinin, matrah tanımındaki belirsizlikler olduğunu kaydeden Bağdatlıoğlu mevzuatta netlik istediklerini söyledi.
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