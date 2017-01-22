Promosyonda özel yarış!

Emeklilerindört gözle beklediğipromosyon konusuçözüme doğru gidiyor. Emeklileriçin önümüzdeki hafta imzalaratılacak ve paralar Mart ayındaödenmeye başlayacak. İlk baştasadece kamu bankalarıylayapılması planlanan promosyonsözleşmesi TAKVİM'in ısrarlıyayınları sonrasında özelbankalara da genişletiliyor.TAKVİM haberlerinde mutlakaözel bankaların da pazarlıkmasasına gelmesi gerektiğinirakamlarıyla ortaya koymuştu.Böylece promosyondaki rekabetortamı, emeklilerin daha fazlapara almasını sağlayacak.12 milyon emeklininyaklaşık 4.5 milyonumaaşlarını özel bankalardanalıyor. Özel bankalar emeklimüşterilerini kaçırmamak içinpromosyon ödemeye razı oldu.Ayrıca en yüksek promosyonuveren banka diğerlerine göreavantajlı olacak ve emeklilerinmaaşları buraya taşınacak.Bu durum bankalar arasındasıkı bir promosyon yarışıda başlatacak. Hükümetpromosyonda taban fiyatlarıaçıklamıştı. Bankalar burakamların üzerine çıktıklarısürede daha çok emekliyikendilerine çekebilecek. Yarıştanhem bankalar hem de emeklilerkazanacak.
İMZALAR ATILIYOR
Promosyon anlaşmasına imza atan bankalar, maaşlarını kendilerinden alan emeklilere ödeme yapacak. 3 yıllık dönem için maaşı bin liranın altında olan emeklilere 300 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olan emeklilere 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olan emeklilere ise 450 lira tutarında promosyon ödenecek. Belirlenen bu promosyon tutarları taban tutarlar olacak. Emekli maaş pastasındandaha fazla pay almakisteyen bankalar, dahayüksek promosyon vaadindebulunabilecek. Promosyon ile ilgili sözleşmeler bu hafta imzalanacak.
EMEKLİYE 10 GÜNDE MAAŞ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) artık emeklilerin maaş işlemlerini daha hızlı çözüyor. Emekli maaşı bağlanma süresini kısaltmak için çalışmalara başlayan kurum süreyi daha da kısaltacak. Şu anda ortalama aylık bağlama süresinin 21 gün olduğunu belirten yetkililer bu sürenin 10-15 güne çekilmesi için tedbir alındığını açıkladı. İnternet üzerinden randevulu emeklilik sistemi sayesinde zaman kazanan emekliler, hem de işlemlerini doğru bilgi alarak kolayca yapabiliyor.
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