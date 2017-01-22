Yol Durumu
  1. Kabe tasarımı uçakta
  2. İkinci el otomobilde yeni dönem! Bakan açıkladı

da özel yarış!

TAKVİM’in ısrarlı yayınları üzerine özel bankalar da sisteme girdi. Emekliler u bütün bankalardan alabilecek. Bankalar rakamları daha da artırabilecek

Promosyonda özel yarış!
Emeklilerin dört gözle beklediği konusu çözüme doğru gidiyor. Emekliler için önümüzdeki hafta imzalar atılacak ve paralar Mart ayında ödenmeye başlayacak. İlk başta sadece kamu bankalarıyla yapılması planlanan promosyon sözleşmesi TAKVİM'in ısrarlı yayınları sonrasında özel bankalara da genişletiliyor. TAKVİM haberlerinde mutlaka özel bankaların da pazarlık masasına gelmesi gerektiğini rakamlarıyla ortaya koymuştu. Böylece promosyondaki rekabet ortamı, emeklilerin daha fazla para almasını sağlayacak. 12 milyon emeklinin yaklaşık 4.5 milyonu maaşlarını özel bankalardan alıyor. Özel bankalar emekli müşterilerini kaçırmamak için promosyon ödemeye razı oldu. Ayrıca en yüksek promosyonu veren banka diğerlerine göre avantajlı olacak ve emeklilerin maaşları buraya taşınacak. Bu durum bankalar arasında sıkı bir promosyon yarışı da başlatacak. Hükümet promosyonda taban fiyatları açıklamıştı. Bankalar bu rakamların üzerine çıktıkları sürede daha çok emekliyi kendilerine çekebilecek. Yarıştan hem bankalar hem de emekliler kazanacak.

İMZALAR ATILIYOR
Promosyon anlaşmasına imza atan bankalar, maaşlarını kendilerinden alan emeklilere ödeme yapacak. 3 yıllık dönem için maaşı bin liranın altında olan emeklilere 300 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olan emeklilere 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olan emeklilere ise 450 lira tutarında promosyon ödenecek. Belirlenen bu promosyon tutarları taban tutarlar olacak. Emekli maaş pastasından daha fazla pay almak isteyen bankalar, daha yüksek promosyon vaadinde bulunabilecek. Promosyon ile ilgili sözleşmeler bu hafta imzalanacak.

EMEKLİYE 10 GÜNDE MAAŞ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) artık emeklilerin maaş işlemlerini daha hızlı çözüyor. Emekli maaşı bağlanma süresini kısaltmak için çalışmalara başlayan kurum süreyi daha da kısaltacak. Şu anda ortalama aylık bağlama süresinin 21 gün olduğunu belirten yetkililer bu sürenin 10-15 güne çekilmesi için tedbir alındığını açıkladı. İnternet üzerinden randevulu emeklilik sistemi sayesinde zaman kazanan emekliler, hem de işlemlerini doğru bilgi alarak kolayca yapabiliyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar