Çiftçiye yeni sigorta geldi

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 1 Ocak 2017 itibarıyla çiftçilerin karşılaşabileceği bütün doğal risklerin Tarım Sigortaları Havuzu(TARSİM) teminatı altına alındığını açıkladı. Çelik ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanların hırsızlığa karşı teminat kapsamına alındığını ifade etti. Bakan Çelik, "Çiftçilerimiz, 60 dekarlık arazi için 330 lira karşılığı sigorta yaptırabiliyor. Bu durumda kuraklığa bağlı hasarlarda 10 bin liraya kadar hasar ödemesi alabilmekteler. Çiftçilerimiz Şubat sonuna kadar sigortalarını yaptırmak durumunda" dedi.
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