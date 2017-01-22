Anneye 6 bin lira destek

Doğum yapan kadınlara 4 ayrı destek ile 6 bin lirayı aşan ödeme yapılıyor. İlk çocuğunu doğuran asgari ücretli bir anne 300 lira çocuk parası 133 lira süt parası ve 4 bin 424 lira da doğum izni sırasında iş görmezlik ödeneği alıyor. Bu para maaş arttığında yükseliyor. çocuk parası ise ikinci çocukta 400 lira üçüncü sonraki çocuklarda ise 600 liraya çıkıyor. 15 Mayıs 2015 sonrası doğan her çocuğa bu para ödeniyor. Annelere şimdi de 5 ilde (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa veAntalya) dadı parası yardımı yapılıyor. Çalışan anneler dadı bulduklarında belli şartlarda 300eurodan başlayan miktarlarda aylık ödenek alıyor. Söz konusu paralar dadılara maaş olarak ödeniyor. Bu paraların toplamı 6 bin lirayı geçiyor. Eğer anne çalışmıyorsa bu kez süt parası ve çocuk parası ödeniyor.
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