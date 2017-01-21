Promosyon Mart’ta

PROTOKOL HAZIR
SGK, bankaları imza için Ankara'ya çağırdı. Kamu bankalarıyla promosyon anlaşması sağlanmış, özel bankalar ile de bir toplantı yapılmıştı. Promosyon protokolünün sadece kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank ve VakıfBank ile değil, PTT ve özel bankalarla da imzalanması bekleniyor. SGK yetkilileri, bu hafta promosyon protokolünün tamamlandığını belirterek, "Çalışma Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun onayından sonra protokol imzalarını önümüzdeki hafta bitirmeyi planlanıyoruz" dedi. Yetkililer, Mart ayından itibaren de emeklilerin maaş promosyonlarını alabileceklerini ifade etti.
TUTAR ARTABİLECEK
Promosyon anlaşmasına imza atan bankalar, maaşlarını kendilerinden alan emeklilere ödeme yapacak. 3 yıllık dönem için maaşı bin liranın altında olan emeklilere 300 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olan emeklilere 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olan emeklilere ise 450 lira promosyon ödenecek. Tutarlar taban olacak, isteyen artırabilecek.
EMEKLİYE EK İKRAMİYE
408 bin memur emeklisine ek ikramiye için geri sayım başladı. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru ve ödeme işlemi başlayacak. Hak sahiplerinin, ek ikramiyelerini alabilmek için, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvurması gerekiyor. İkramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek. Düzenleme bu ay yürürlüğe girerse, hemen başvuran Nisan'da parasını alacak, varsa kalan ödemesini de Nisan 2018'de cebine koyacak. Yıllık yaklaşık 4 bin liraya varan ödemeler söz konusu olacak.
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