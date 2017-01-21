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Özledik geliyoRUS

Özledik geliyoRUS
Rusya'da erken rezervasyon tatil satışlarının yüzde 50'si Türkiye'ye ait... Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki tur operatörleri ve acentelerin değerlendirmelerine göre, erken rezervasyon satışlarının yüzde 50'sinin Türkiye'ye yapıldığı belirtildi. Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonların, geçtiğimiz yılın Eylül ayında başladığının kaydedildiği açıklamada, "Rus turistler, Türkiye'yi özledi. Vatandaşlar erken rezervasyonla sağlanan indirimlerden de faydalanmak istiyor" değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada, Rus rublesinin son dönemde değer kazanması ve Türkiye'deki otellerin önemli indirimler yapmasının da talebi artırdığı belirtildi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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