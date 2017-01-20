Sebze-meyve ucuzluyor

Hükümet, sebze-meyve fiyatlarının tarladan tüketiciye kadar olan yolculukta fahiş oranlarda artmasını önleyecek yeni yol haritasını belirledi. Son şekli ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda verilecek çalışmaya göre; daha ürünler dikilmeden çiftçiye para vererek, bunu satın alan ve ürünün fiyatını kendi belirleyen aracılara bütünüyle sistemden el çektirilecek. Buradaki finansman açığı tarım birlik ve kooperatifleri aracılığıyla karşılanacak. Bu birlikler vasıtasıyla çiftçiye kredi muslukları sonuna kadar açılacak. Tedarik zincirinin kısaltılarak sektördeki aracıların azaltılmasını ve fiyatların düşürülmesini sağlayıcı düzenlemeler kapsamında, üreticiler ve üretici örgütlerinin piyasada etkin bir şekilde yer alabilmesini teminen vergisel avantajlar da sağlanacak. Sebze ve meyvenin üreticiden perakende satış noktalarına daha az maliyetle ulaşması amacıyla, pazarlama zinciri kısaltılacak. Nakliye süresi azaltılacak.



Barış ŞİMŞEK