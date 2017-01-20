İşçiye ek ödeme

Kamu işçilerinin merakla beklediği haber geldi. 'Devlet ikramiyesi' olarak adlandırılan ilave tediye ödemelerinin tarihleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlendi. Bakanlar Kurulu'nun 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2017 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
BİRER AYLIK VERİLİYOR
Buna göre; devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 30 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 23 Haziran'da verilecek. Kanun'un ikinci maddesine göre; maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışanlara ek ödemelerinin tamamı ise 25 Aralık'ta yapılacak. Yasaya göre; genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ile belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın heryıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılıyor. Yeraltında çalışan işçilere ayrıca birer aylık istihkakları tutarında bir ilave tediye daha yapılır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.