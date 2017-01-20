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Hazine’ye talep yağdı

Hazine’ye talep yağdı
Hazine Müsteşarlığı'nın 2027 vadeli ihracı miktarının 2 milyar dolar olduğu bildirildi. 25 Mart 2027 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 6, yatırımcıya getirisinin ise yüzde 6.15 olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Tahvile toplamda 256 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 49'u ABD, yüzde 26'sı İngiltere, yüzde 11'i Türkiye, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri yatırımcılarına satılmıştır."
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