Hazine’ye talep yağdı

Hazine Müsteşarlığı'nın 2027 vadeli tahvil ihracı miktarının 2 milyar dolar olduğu bildirildi. 25 Mart2027 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 6, yatırımcıya getirisinin ise yüzde 6.15 olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Tahvile toplamda 256 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katındanfazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 49'u ABD, yüzde 26'sı İngiltere, yüzde 11'i Türkiye, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri yatırımcılarına satılmıştır."
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