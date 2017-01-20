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Ek ikramiye Nisan’da

408 bin memur emeklisine ek ikramiye için geri sayım başladı. Yasa Resmi Gazete’de yayımlanınca başvuru süreci, 3 ay içinde de ödemeler başlayacak. Yasa bu ay yürürlüğe girerse, en geç Nisan’da ek ikramiyeler alınacak

Ek ikramiye Nisan’da
Memur emeklileri, bekledikleri ek gelire kavuşuyor. Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın 30 yıl üzerinden alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılmasını sağlayacak düzenlemenin Meclis maratonu tamamlandı. Torba yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, ek ikramiye için başvuru ve ödeme süreci başlayacak. Daha önce başvuru yapmış olanların veya dava açanların bir şey yapmasına gerek kalmayacak. Bu kişilerin başvuruları düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yapılmış sayılacak. Diğer hak sahiplerinin ise 1 yıl içinde başvuru yapması şart. Ödemeler 2 taksitte yapılacak. İlk taksit, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Memur emeklileri, bu ödemede, ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmını alacak. Ödemenin kalan kısmı varsa eğer, ilk ödemenin alındığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde verilecek.

VEFAT EDENİN YAKINI ALACAK
Yasa bu ay yürürlüğe girerse, hemen başvuran en geç Nisan'da ödeme alabilecek. Eğer yasa Şubat'ta yürürlüğe girerse, hemen başvuran en geç Mayıs'ta ek ikramiyesine kavuşacak. Ödemeler, görevden ayrılma tarihindeki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden, aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. Vefat etmiş olan memur emeklilerinin ek ikramiyeleri ise hak sahiplerine ödenecek. Hak sahiplerinin ödemelerini almaları için belirlenen sürede başvurularını yapması gerekiyor.
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