Ek ikramiye Nisan’da

408 bin memur emeklisine ek ikramiye için geri sayım başladı. Yasa Resmi Gazete’de yayımlanınca başvuru süreci, 3 ay içinde de ödemeler başlayacak. Yasa bu ay yürürlüğe girerse, en geç Nisan’da ek ikramiyeler alınacak
Memur emeklileri, bekledikleri ek gelire kavuşuyor. Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara, kalan her tam hizmet yılı içinödeme yapılmasını sağlayacak düzenlemenin Meclis maratonu tamamlandı. Torba yasanın Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, ek ikramiye için başvuru ve ödeme süreci başlayacak. Daha önce başvuru yapmış olanların veya dava açanların bir şey yapmasına gerek kalmayacak. Bu kişilerin başvuruları düzenlemenin Resmi Gazete'deyayımlandığı tarihte yapılmış sayılacak. Diğer hak sahiplerinin ise 1 yıl içindebaşvuru yapması şart. Ödemeler 2 taksitte yapılacak. İlk taksit, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Memur emeklileri, bu ödemede, ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmını alacak. Ödemenin kalan kısmı varsa eğer, ilk ödemenin alındığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birliktetakip eden yılın aynı ayı içinde verilecek.
VEFAT EDENİN YAKINI ALACAK
Yasa bu ay yürürlüğe girerse, hemenbaşvuran en geç Nisan'da ödemealabilecek. Eğer yasa Şubat'ta yürürlüğegirerse, hemen başvuran en geç Mayıs'ta ekikramiyesine kavuşacak. Ödemeler, görevdenayrılma tarihindeki emekli keseneğineesas aylık unsurları üzerinden, aylığınbaşlangıç tarihindeki katsayılar ve emekliikramiyesi ödenmesine esas hükümlerdikkate alınarak hesaplanacak. Vefat etmişolan memur emeklilerinin ek ikramiyeleri isehak sahiplerine ödenecek. Hak sahiplerininödemelerini almaları için belirlenen süredebaşvurularını yapması gerekiyor.
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