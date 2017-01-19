Tarımda aracılar ortadan kalkıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, tarım ürünlerinin satışındaaracıların ortadan kaldırılması içinkooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğinibelirterek, "Sorunlarını çözerek, aracılarınortadan kalkmasına vesile olabiliriz.Bu konuda bürokratlara talimat verdim"dedi. Bazı kooperatiflerin önemli miktardaihracat yaptığını dile getiren Tüfenkci, "Tümkooperatifler bu potansiyele sahip. Bazıvergisel düzenlemeler, desteklemelerle bununönünü açabiliriz" diye konuştu.
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