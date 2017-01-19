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Tarımda aracılar ortadan kalkıyor

Tarımda aracılar ortadan kalkıyor
Bülent Tüfenkci, tarım ürünlerinin satışında aracıların ortadan kaldırılması için kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Sorunlarını çözerek, aracıların ortadan kalkmasına vesile olabiliriz. Bu konuda bürokratlara talimat verdim" dedi. Bazı kooperatiflerin önemli miktarda ihracat yaptığını dile getiren Tüfenkci, "Tüm kooperatifler bu potansiyele sahip. Bazı vergisel düzenlemeler, desteklemelerle bunun önünü açabiliriz" diye konuştu.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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