Suriyeli’ye Türk çözümü

Dünya Ekonomi Forumu'na (WEF) katılan Turkcell Genel Müdürü KaanTerzioğlu, burada, Suriyeli mültecilerin eğitim ve iletişim alanlarındaki problemlerine çare olarak geliştirdikleri çözümleri, insani yardım konularında küresel projelere yön veren isimler ile paylaştı. 'Duyarlı ve Sorumlu Liderlik' temasının işlendiği zirvede konuşan Terzioğlu, Turkcell'in ilk etapta mobil uygulama olarak hayata geçirdiği ve daha sonra AFAD, ProdeaSystems ve Naiim işbirliğiyle geliştirerek Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne entegre edilen Merhaba Umut eğitim projesinin önemine dikkat çekti.
EĞİTİM İHTİYACI VAR Terzioğlu, "Türkiye'de yaklaşık 3 milyonSuriyeli yaşıyor. Turkcell olarak, 1.2milyonundan fazlasına hizmet verdiğimizbu insanların ihtiyaçlarını araştırdığımızda;parasal yardım, yiyecek ve barınaktan sonrataleplerinin eğitim olduğunu görüyoruz"dedi. Merhaba Umut mobil uygulaması,mültecilerin Türkçe öğrenme, iletişim kurma vebilgi edinme gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
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