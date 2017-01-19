Suriyeli’ye Türk çözümü

Dünya Ekonomi Forumu'na (WEF) katılan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, burada, Suriyeli mültecilerin eğitim ve iletişim alanlarındaki problemlerine çare olarak geliştirdikleri çözümleri, insani yardım konularında küresel projelere yön veren isimler ile paylaştı. 'Duyarlı ve Sorumlu Liderlik' temasının işlendiği zirvede konuşan Terzioğlu, Turkcell'in ilk etapta mobil uygulama olarak hayata geçirdiği ve daha sonra AFAD, Prodea Systems ve Naiim işbirliğiyle geliştirerek Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne entegre edilen Merhaba Umut eğitim projesinin önemine dikkat çekti.



EĞİTİM İHTİYACI VAR

Terzioğlu, "Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Turkcell olarak, 1.2 milyonundan fazlasına hizmet verdiğimiz bu insanların ihtiyaçlarını araştırdığımızda; parasal yardım, yiyecek ve barınaktan sonra taleplerinin eğitim olduğunu görüyoruz" dedi. Merhaba Umut mobil uygulaması, mültecilerin Türkçe öğrenme, iletişim kurma ve bilgi edinme gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.