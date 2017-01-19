18 ile hızlı tren müjdesi





29 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Türkiye'de bin 213 kilometre YHT hattı bulunuyor. Ülkede ilk hızlı tren 2009'da Ankara-Eskişehir arasında hizmete girdi. 2011'de Ankara-Konya, 2013'te ise Eskişehir-Konya arasında yüksek hızlı trenlerle yolcu taşınmaya başlandı.



Türkiye, 2009'da tanıştığı yüksek hızlı tren (YHT) teknolojisiyle ulaşımda yeni bir döneme girerken, 2023 yılına kadar ülke nüfusunun yarısına yakınının yaşadığı 18 ilin yüksek hızlı demiryolu ağıyla birbirine bağlanması hedefleniyor.

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İŞTE O İLLER

Tamamlanan ve yapımı devam eden yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projelerinin merkezi Ankara olacak. Başkent'ten İstanbul, Sivas, İzmir, Eskişehir ve Konya gibi illere yüksek hızlı trenlerle seyahat yapılabilecek.



Sivas, Ankara ve İstanbul'a hızlı trenle bağlanacak. Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresi 12 saatten 2 saate, İstanbul-Sivas arasındaki seyahat süresi ise 5 saate inecek.



Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik (Osmaneli) Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Bursa-Yenişehir kesiminin altyapı inşası devam ediyor. Yenişehir-Bilecik (Osmaneli) kesiminin inşasına ise bu yıl başlanacak.

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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 3 ŞEHRİNDEN İKİSİNİ BULUŞTURACAK

Türkiye'nin en büyük 3 şehrinden ikisini buluşturacak Ankara-İzmir YHT Projesi Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar-Uşak (Eşme) kesiminde altyapı yapım çalışmaları ile Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa kesiminde altyapı ihale süreci devam ediyor. Manisa- İzmir (Menemen) kesiminde alt ve üstyapı işleri için sözleşme imzalanarak çalışmalara başlandı. Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasında demiryoluyla seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek.



Yüksek hızlı tren projelerinin yanı sıra hızlı tren projeleri de tüm hızla sürüyor. Sivas-Erzincan hızlı demiryolu projesinin ilk etabının yapım ihalesi gerçekleştirildi.

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İHALE VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde Konya-Karaman ve Adana-Gaziantep arasında inşaat çalışmaları, diğer bölümlerde ise yapım ihale çalışmaları devam ediyor.

Bilecik- Bursa, Ankara-İzmir, Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu ve Konya-Karaman, Sivas-Erzincan hızlı demiryolu hatlarıyla kısa vadede ülke nüfusunun yarısına yakınının yaşadığı 18 il yüksek hızlı demiryolu ağıyla birbirine bağlanacak.

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HIZLI VE YÜKSEK HIZLI TREN HATTI SEYAHAT SÜRESİ

Ankara-İstanbul 3 saat

Ankara-Bursa 2 saat 15 dakika

Bursa-Bilecik 45 dakika

Bursa-Eskişehir 1 saat 5 dakika

Bursa-İstanbul 2 saat 15 dakika

Bursa-Konya 2 saat 40 dakika

Bursa-Sivas 4 saat 15 dakika

Ankara-Sivas 2 saat

İstanbul-Sivas 5 saat

Ankara-İzmir 3 saat 30 dakika

Ankara-Afyonkarahisar 1 saat 30 dakika

Konya-Karaman 40 dakika

Ankara-Karaman 2 saat 10 dakika

İstanbul - Karaman 4 saat