Yarıyıl bereketi

Kar yağışının doping etkisi yaptığı kayak merkezleri, sömestr tatiliyle de yüzde 100 doluluğa ulaşacak. Cuma günü karnelerin alınması ile başlayıp 2 hafta sürecek yarıyıl tatili boyunca, kayak merkezleri tam kapasite çalışacak. Yoğun ilgi, turizmcileri de çok mutlu etti. Birçok vatandaş, yüksek kurdan dolayı yurt dışı yerine içerideki tatil mekanlarını tercih ediyor. Rezervasyonların neredeyse dolduğu, boş yer bulmanın şimdiden zorlaştığı Uludağ, Palandöken, Kartepe, Kartalkaya ve Erciyes başta olmak üzere kayak merkezlerindeki kişi başı her şey dahil fiyatlar ise 250 lira ile 500 lira arasında değişiyor. 5 yıldızlı otellerde ise fiyatlar farklılık gösteriyor. Pist ve kar kalitesi dolayısıyla ülkemizde önemli lokasyonlar bulunduğunu söyleyen turizmciler, iyi bir sezon geçirdiklerini, bütün kayak bölgelerinin doluluk oranlarının üst seviyelerde olduğunu kaydetti.



FAZLAMIZ VAR

Ülkemizdeki pistlerin yurt dışındaki merkezleri aratmadığını belirten turizmciler, "Kayakçılar uçuk paralar vererek, dünyaca ünlü merkezlere gitmesinler. Bizim pistlerimizin eksiği yok, fazlası var. Kar kalitesi yüksek. Birçok farklı pist ile dünyada önde gelen bir konumdayız" dedi. Suni karlama sistemi ve gece kayağı yapma şansının bulunduğu tesisler ile kayakçılara farklı deneyimler sunulduğunu anlatan turizmciler, "Ülkemize kayak için gelen turist sayısı her yıl artıyor. Ortalama gelen yabancı ziyaretçi sayısı 250-300 bin civarında" şeklinde konuştu.



EN İYİLERİ BİZDE

✖ Uludağ: Türkiye'nin en büyük kayak merkezi unvanını taşımakta.

✖ Kartalkaya: Avrupa standartlarında hazırlanmış özel bir snowboard pisti var.

✖ Kartepe: Her bütçeye uygun tesisler bulunuyor.

✖ Güneykaya: 1 otel ve 1600 metre yükseklikte telesiyeje sahip.

✖ Palandöken: Türkiye'nin en yüksek zirvesi burada. Günde 32 bin kişi kayak yapabilecek kapasitede.

✖ Sarıkamış: 2 adet lüks otele sahip olan tesiste yalnızca Alp Dağları'na özel kristal kar türü mevcut.

✖ Ilgaz: 2 bin 850 metre yükseklikte bulunan merkez, ortalama 2 bin metre uzunlukta kayak pistlerine sahip.

✖ Erciyes: Türkiye'deki en uzun telesiyej hizmetlerinden birine sahip.