Metro eleman alacak

METRO Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2016'yı başarılı geçirdiklerini, 2017'de de 2 yeni mağaza açacaklarını söyledi. Bu mağazalarda yaklaşık 400 kişiyi istihdam edeceklerini dile getiren Özerkan, "Mevcut çalışan sayımızda da bir düşüşe gitmeyeceğiz" dedi. Kur nedeniyle artan maliyetlerin fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Özerkan, "Mart'ta yansımaları olur ama en az haliyle yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu. Dışarıda yeme içme alanında Türkiye'de gidilecek çok yol olduğunun altını çizen Özerkan, "İspanya'da dışarıda yeme içmeye kişi başı 2 bin 600, İtalya'da 2 bin 200 dolar ayrılırken, Türkiye'de bu rakam 200 dolar. Dolayısıyla potansiyel büyük. Biz de bunu öngördüğümüz için yatırımlarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Kubilay Özerkan, coğrafi işaretli ürün ihracatında Rusya ve Ukrayna'nın payının arttığını, ambargolardan etkilenmediklerini kaydetti.