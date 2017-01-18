Metro eleman alacak

METRO ToptancıMarket GenelMüdürü KubilayÖzerkan, yaşanantüm olumsuzluklararağmen 2016'yı başarılıgeçirdiklerini, 2017'de de2 yeni mağaza açacaklarınısöyledi. Bu mağazalardayaklaşık 400 kişiyiistihdam edeceklerini dilegetiren Özerkan, "Mevcutçalışan sayımızda da birdüşüşe gitmeyeceğiz"dedi. Kur nedeniyleartan maliyetlerinfiyatlara yansımasınınkaçınılmaz olduğunudile getiren Özerkan,"Mart'ta yansımalarıolur ama en az haliyleyansıtmaya çalışacağız"diye konuştu. Dışarıdayeme içme alanındaTürkiye'de gidilecek çokyol olduğunun altını çizenÖzerkan, "İspanya'dadışarıda yeme içmeye kişibaşı 2 bin 600, İtalya'da2 bin 200 dolar ayrılırken,Türkiye'de bu rakam200 dolar. Dolayısıylapotansiyel büyük. Biz debunu öngördüğümüziçin yatırımlarımızadevam ediyoruz"ifadesini kullandı.Kubilay Özerkan,coğrafi işaretli ürünihracatında Rusya veUkrayna'nın payınınarttığını,ambargolardanetkilenmediklerinikaydetti.
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