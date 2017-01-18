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nı düşürme formülü

Elektrik faturasını düşürme formülü
Elektrikte serbest tüketici limitinin aylık faturasının 82 liraya düşürülmesinin ardından elektrik tedarikçilerini seçme hakkı kazanan abonelerin, toplu elektrik alımı yapabileceği ve ne kadar çok katılımcı olursa o kadar indirimin kazanılabileceği 'Birlikte Akıllı Tarife' portalı kullanıma açıldı. Portalın kurucu ortağı Volkan Öktem, "Hiçbir koşul aranmayan ve istenildiği zaman çıkılabilen birlikte elektrik alımına kayıt yaptırmak için, mesken veya işyeri elektrik aboneliği bulunan tüm kullanıcılar portal üzerinden 19 Şubat tarihine kadar başvurabilir" dedi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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