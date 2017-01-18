Elektrik faturasını düşürme formülü

Elektrikte serbest tüketici limitinin aylık faturasının 82 liraya düşürülmesinin ardından elektrik tedarikçilerini seçme hakkı kazanan abonelerin, topluelektrik alımı yapabileceği ve ne kadar çok katılımcı olursa o kadar indirimin kazanılabileceği 'Birlikte Akıllı Tarife' portalı kullanıma açıldı. Portalın kurucu ortağı Volkan Öktem, "Hiçbir koşul aranmayan ve istenildiği zaman çıkılabilen birlikte elektrik alımına kayıt yaptırmak için, mesken veya işyeri elektrik aboneliği bulunan tüm kullanıcılar portal üzerinden 19 Şubat tarihine kadar başvurabilir" dedi.
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